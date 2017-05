Levante UD | Muñiz: «Sería bonito acabar sin perder en casa»

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que a pesar de que "sería muy bonito" acabar la temporada sin perder en casa y establecer un nuevo récord de imbatibilidad, el "objetivo importante" del equipo ya está conseguido al haberse proclamado campeón de Segunda división.

"Todo lo que puedas conseguir es bueno, aunque no son objetivos que te marcas al principio de la temporada. Sería muy bonito conseguir acabar la temporada sin perder porque decís que no lo ha conseguido nadie. Todo queda en la historia y quedará marcado, pero lo importante ya se ha conseguido", dijo en la rueda de prensa.

El entrenador del Levante insistió en que está muy satisfecho por el rendimiento del equipo en los últimos partidos, a pesar de haber conseguido ya el ascenso a Primera división, y aseguró que son mucho más importantes para él los éxitos colectivos que los individuales.

"Estoy muy contento del año. El siguiente objetivo era intentar quedar líderes que lo hemos conseguido. Siempre valoro más lo colectivo que lo individual. Los objetivos eran muy claros y el equipo está compitiendo a muy buen nivel en todos los partidos", indicó.

Muñiz lamentó la baja para el partido de mañana ante el UCAM de Roger Martí, que sufre una pequeña rotura muscular en la pierna derecha, y se mostró pesimista al explicar que es "complicado" que pueda volverá a jugar esta temporada.

"Roger estaba ilusionado con ser 'pichichi', pero lo que tiene que tener en cuenta es todo lo positivo que ha hecho durante el año. Entiendo que el otro caramelo era importante y es bonito, pero al final los objetivos del equipo los ha conseguido y lo más importante es que empiece la pretemporada bien, todo lo que tenía que hacer ya lo ha hecho", declaró.

Además, Muñiz volvió a repetir que no está preocupado por su ampliación de contrato y que lo único que quiere es disfrutar de la competición.

"No hay prisa y no tenemos que precipitar nada, no es una cosa que me preocupe. Estoy muy contento y quiero disfrutar al máximo de mi equipo, son momentos para disfrutarlo", aseguró.

El entrenador asturiano sí que se pronunció sobre la negociación que mantiene el Levante con el Deportivo de la Coruña para volver a obtener la cesión de Rober Pier.

"Ha hecho muy buena la temporada y estamos encantados con su rendimiento. La dirección deportiva también ha dicho cómo lo lleva y estaríamos encantado de que se quedara", concluyó.