Muñiz prevé volver a llevar al equipo a Campoamor en julio

Juan Ramón López Muñiz no es partidario de tocar aquello que funciona. El pasado verano, en su primer año en el Levante, el entrenador eligió Campoamor como destino para desarrollar la concentración de pretemporada. Ahí empezó a fraguarse el éxito. Así, el técnico prevé regresar a la localidad alicantina el próximo verano. La preparación arrancará en julio, aunque todavía se debe concretar las fechas. «Lo tengo ya más o menos todo decidido y mirado. No habrá muchas variaciones en cuanto a sitios. Si no es igual, porque muchas veces no se puede, será muy parecido», explicó ayer el asturiano.