El club es muy optimista con el fichaje de Krohn-Dehli

valencia. El fichaje de Michael Krohn-Dehli por el Levante está cada vez más cerca y el club es optimista. Aunque la llave de que el danés firme por la entidad azulgrana para dos campañas la tiene Eduardo Berizzo. Si el entrenador decide que no va a contar con él, la operación podrá cerrarse, pero si el técnico quiere quedárselo, el centrocampista renovará con el Sevilla.

«Krohn Dehli es un buen jugador. No voy a decir que ha nacido para jugar en el Levante, pero es un fichaje atractivo y que posiblemente nos dé el mercado la oportunidad dentro de la dificultad que tiene», aseguró ayer Quico Catalán. La entidad sevillista está en negociaciones con la Federación Argentina para que les pague la rescisión de Sampaoli, que será el próximo seleccionador albiceleste y hasta el jueves no se concretará. Por tanto el Levante deberá esperar para conocer la opinión de Berizzo sobre el danés que pretende Tito. Hay que tener en cuenta que el exentrenador del Celta fichó a Krohn-Dehli para el club gallego y le dio un rol fundamental en el equipo. Pero ahora, a punto de cumplir 34 años y tras pasar un año entero en blanco por lesión, su situación ha cambiado y no tendrá un papel importante en el Sevilla. Pero el Levante confía en que tras su recuperación, puede dar dos años de buen fútbol todavía.

El Alavés renuncia a Deyverson

El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, anunció ayer que el club no tiene pensado ejercer la opción de compra por Deyverson, que concluye hoy, porque no pueden «asumirlo económicamente», ya que es de siete millones de euros, como firmó el Levante al cederlo.