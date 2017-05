Quico Catalán: «Salir en 2019 me parece perfecto, es saludable que las caras cambien»

Quico Catalán ha hecho del Levante un referente tanto en la sociedad valenciana como en el fútbol español. El presidente ha liderado el salto deportivo, institucional, económico y social que ha experimentado el club desde 2009. Ayer, en el Ateneo Mercantil, el dirigente azulgrana analizó su gestión para Aula LAS PROVINCIAS. Está convencido de que su etapa al frente de la entidad de Orriols concluirá en 2019, aunque avisa de que su adiós sólo buscará el bien común.

La conferencia 'El Levante, un modelo de éxito' congregó en el Salón Stolz a aficionados de todas las generaciones. Junto a Catalán, acudieron los consejeros granotas Francisco Fenollosa, Luis Calero y Pedro Catalán, además del expresidente de la Fundación Cent Anys, José Manuel Fuertes. Tampoco se perdieron la charla la concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau; el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó; el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata; Gonzalo Zarranz, presidente del consejo de administración de LAS PROVINCIAS; Guillermo Zarranz, consejero de este periódico; y la presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa.

Quico Catalán hizo balance de la época moderna del Levante, la más dorada de su historia. El Levante ha sabido sobreponerse al descenso a Segunda sufrido en 2016 y ya está en marcha un nuevo proyecto en Primera. «Ni en los mejores sueños podíamos imaginar que íbamos a vivir lo que hemos vivido en los últimos años», admitió el presidente, quien destacó la sensacional recuperación económica.

«Nos encontramos con una deuda muy importante, de más de 92 millones. Necesitábamos que la gente creyera en nosotros y en este nuevo modelo. El Levante hoy es un club equilibrado económicamente y tiene un futuro esperanzador. Estamos por debajo de 23 millones de deuda y el 80% de ella está aplazada a 16 años. A Hacienda sólo debemos algo más de tres millones», subrayó el dirigente. El mandato del consejo del club acaba en diciembre de 2019. Para entonces, Catalán espera haber cumplido ciertos retos.

«Queremos ejecutar ese plan de mejora de nuestra estadio. Deseamos que sea un estadio que tenga una explotación casi a diario de sus instalaciones y no sólo cada 15 días cuando se juega un partido. Estamos en el camino correcto. Y tenemos la ilusión de tener otra ciudad deportiva que esté mucho más cerca de nuestra afición y de mejor acceso. Estamos muy cerca de conseguirlo», explicó sobre el acuerdo con la Autoridad Portuaria para lograr la cesión de unos terrenos de Nazaret.

Los aficionados que tomaron la palabra solicitaron a Catalán que reconsidere la fecha de su salida del Levante. «En esta vida, hay que saber elegir el momento. En 2019 cumpliré 10 años. Creo que es saludable para todos que las caras cambien en un momento determinado. Se cumplen ciclos. Es un ciclo lo suficientemente largo. Es bueno para todos que lleguen otras personas con más frescura. No sé si con más ilusión y con más ganas de trabajar, pero espero que sí. Mi mujer me preguntaba hace dos días qué iba a hacer en 2019. Y yo le respondí: 'No lo sé'. No sé qué voy a hacer. Estaré en el mercado», comentó el dirigente.

Piensa que habrá llegado la hora del relevo: «2019 me parece perfecto porque, conforme va nuestro plan estratégico, habremos cumplido con esos retos. Seguro que habrá levantinistas que podrán gestionar mejor el club que las personas que estamos al frente. Voy a ir a tribuna y espero que existan esas personas». Y quiere evitar que la sucesión resulte traumática: «Ese 2019 no tiene que ser un punto de inflexión. Estemos los que estemos o vengan otros. No hay lugar profesional ni personal para mí más bonito que éste. Ninguno. El primer apenado seré yo cuando me vaya. Y donde vaya, no será un proyecto en el que pueda disfrutar tanto como en éste. Si me voy, no me iré porque haya algo que me ilusione más, sino porque será mejor para todos», insistió.

En el Ateneo, se reunieron aficionados desde los 17 hasta los 96 años. Una amplia horquilla. El club ha hecho un estudio sobre las áreas de influencia: «La zona de más abonados son los alrededores del estadio. Después, el Cabanyal. Y luego el barrio del Carmen. Pero hemos crecido exponencialmente en el área metropolitana de la ciudad». Un Levante en expansión.