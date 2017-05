Toño, alternativa del Sevilla por si falla Luna

Con la Liga en Primera División ya finalizada se abren de par en par las puertas del mercado de fichajes. El Levante lleva semanas trabajando en el capítulo de altas, pero también es posible que haya alguna baja inesperada. Podría ser el caso de Toño García. El Sevilla ha preguntado por la situación del lateral izquierdo, aunque no han contactado con el Levante, y lo valora como una alternativa por si les falla la contratación de Antonio Luna, con el que están negociando.

El defensa del Eibar acaba contrato y tiene propuestas interesantes, por lo que ante la competencia que puede hacer peligrar el fichaje, en especial por una oferta de Inglaterra, donde ya jugó Luna, Óscar Arias, nuevo director deportivo del Sevilla, ha optado por mover ficha con el futbolista granota, a quien han seguido durante la temporada y es del agrado de la secretaría técnica andaluza. Pero el entorno del jugador valenciano ha remitido a Arias a volver a hablar cuando acabe la Liga, ya que quedan dos jornadas en Segunda División y aunque no hay nada en juego deportivamente, Toño está centrado en acabar la campaña al máximo nivel con el Levante.

La intención del Sevilla es conocer si el club granota estaría dispuesto a negociar y rebajar la cifra de diez millones de euros que figura en la cláusula de rescisión, ya que acaba contrato en 2019. El club hispalense se ha marcado como una de sus prioridades en este mercado veraniego la incorporación de un lateral izquierdo, porque el francés Benoit Tremoulinas se marcha al acabar su contrato el 30 de junio. Buscan un jugador puro de banda que pueda competir con Escudero, el teórico titular, y el perfil de Toño encaja, aunque además de Luna también valoran otras opciones como la del valenciano Grimaldo, en las filas del Benfica portugués.

Pero todo está a expensas de que Berizzo se incorpore oficialmente como nuevo entrenador, lo que podría producirse el viernes. El técnico debe dar su aprobación para los fichajes y las bajas. Lo que afecta doblemente al Levante. Por un lado, la situación de Toño, y por otro, la de Michael Krohn-Dehli. El argentino elegirá su opción preferida para el lateral izquierdo de entre las que tiene en cartera la secretaría técnica y también decidirá si cuenta o no con el mediocentro danés.

En el Levante han convencido al centrocampista con una oferta de dos temporadas y si Berizzo no lo ve necesario para su plantilla, se marchará gratis a Orriols al no ejercer el Sevilla la renovación automática. La operación, por tanto, no se demorará más allá de dos semanas y en el Ciutat son optimistas.

Este podría ser el primer fichaje granota, pero el club también busca un lateral izquierdo, que en el caso de que se marche Toño deberían ser dos, ya que Abraham, que apenas ha jugado en la segunda vuelta, tiene difícil continuar en Orriols al estar cedido por el Zaragoza.