El último viaje hacia Primera

valencia. El Levante pone fin hoy a su periplo por los campos de Segunda División y puede hacerlo a lo grande, cosechando un reconocimiento más. El conjunto granota, en su último desplazamiento de la temporada, necesita una victoria hoy en el estadio del Lugo para proclamarse el mejor visitante del curso en la categoría de plata. Los de Muñiz suman 30 puntos a domicilio, mientras que el Girona lleva 28. Un triunfo esta noche alejaría definitivamente al conjunto catalán, que debe viajar a Córdoba en la última jornada. Uno de los pocos retos que quedan en el horizonte.

El Levante no gana a domicilio desde el 11 de marzo, cuando dieron un recital goleando al Valladolid por 0-4. A partir de entonces, el balance es de dos derrotas y tres empates. Los azulgrana cayeron ante el Getafe y el Rayo Vallecano, mientras que firmaron las tablas con el Mallorca, el Cádiz y el Tenerife. Hoy, en caso de conseguir la victoria, se asegurarán la condición de mejor visitante del curso sin necesidad de esperar al encuentro del Girona en la última jornada de Liga.

El equipo de Muñiz se encontrará en el estadio Anxo Carro un contrincante sin aspiraciones en la clasificación. Y es que el Lugo se despidió de las opciones de ascender al perder la semana pasada contra el Huesca. El cuadro gallego ya no tiene opciones de clasificarse para el play off. Para la cita de esta noche, el preparador levantinista no podrá contar con el sancionado Jason ni con los lesionados Postigo y Roger.

Muñiz ve complicado que los dos futbolistas que se encuentran en la enfermería puedan competir la próxima semana. Postigo se recupera de una fascitis plantar, mientras que Roger sufrió una microrrotura fibrilar en el cuádriceps. «El objetivo ya es que cuando empiece la pretemporada estén en condiciones de empezar en igualdad respecto al resto de compañeros. Será difícil que de aquí al final podamos verlos jugar algún partido oficial», avisó.

Precisamente, hoy jugará el gran rival de Roger en la pelea por el trofeo Pichichi. Joselu, del Lugo, ha marcado en lo que va de Liga 22 goles, los mismos que el delantero de Torrent. Por detrás, figura el zaragocista Ángel, quien contabiliza 21.

Al mismo tiempo, Raúl Fernández aspira al trofeo Zamora. El vasco se alzará con el galardón siempre que el arquero del Reus, Édgar Badía, encaje más de un gol en las jornadas restantes. Así, Muñiz le ha excluido de la convocatoria para el partido de hoy. También ha dejado fuera a Natxo Insa. Habrá rotaciones.

El técnico ha citado al tercer portero del equipo, Koke, para reconocer su labor durante el curso. El malagueño puede colocarse bajo los palos, aunque todo apunta a que Oier encadenará su tercera titularidad.

Muñiz ya tiene sobre la mesa la oferta del Levante para prolongar su contrato: «En su momento se arreglará. Para mí, lo más importante ahora es el partido. El resto no me preocupa porque te distrae. Ellos quieren ampliarlo y yo quiero seguir. No hay ningún problema».