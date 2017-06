La renovación de Muñiz se cerrará esta semana para empezar el nuevo proyecto

Esta semana comienza el nuevo proyecto del Levante para la próxima temporada. Aunque Tito y Carmelo del Pozo llevan tiempo trabajando en la planificación de la plantilla para Primera División, el pistoletazo de salida llegará con la renovación de Juan Ramón López Muñiz. El acuerdo con el técnico es total y en estos días se cerrará su ampliación hasta 2019, aumentando una temporada más la vinculación que tenía asegurada de forma automática tras el ascenso y mejorando la ficha del asturiano.

El propio entrenador reconocía en Lugo que las posturas estaban muy cercanas y siempre ha tenido claro que iba a devolver al Levante la confianza que puso en él hace un año, cuando lo fichó del Alcorcón. El club le hizo una oferta la pasada semana y Muñiz dará su respuesta en la presente. Con la ampliación del técnico el equipo consolida su núcleo principal que ha conseguido subir a Primera, con unas bases sólidas, y la dirección deportiva trabaja en los refuerzos para mejorarlo.

El consejo de administración se reunirá esta semana para tratar la planificación deportiva, con las negociaciones que hay en marcha, como la oferta de Malasia por Natxo Insa. El club quiere recibir dinero por su traspaso para dejarle ir y se niega a darle gratis la carta de libertad. No obstante, la entidad no ve con malos ojos la venta del de Cocentaina, ya que su rol en el equipo en Primera División no sería tan importante como lo que ha sido esta temporada.

La operación del alicantino y la de Krohn-Delhi van a avanzar de forma decisiva en estos próximos días. El Sevilla debe decidir de inmediato si ejerce la renovación automática por el danés o éste queda libre, por lo que podría firmar por el Levante dos temporadas. Y el club también quiere cerrar una nueva cesión de Rober Pier.