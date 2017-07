Ivi, objetivo del Levante para reforzar el ataque Ivi, en un partido del Sevilla Atlético. / sevilla fc El sevillista vale un millón aunque Leganés y Getafe lo quierenEl madrileño no cuenta para Berizzo y juega en la banda izquierda o en la mediapunta, mientras que Rober Pier admite su inminente salida a Orriols JOSÉ MOLINS VALENCIA. Domingo, 30 julio 2017, 00:29

La zona de ataque es la que está centrando los principales esfuerzos del Levante en este mercado de fichajes. El club no ha podido acceder económicamente a algunas de sus primera opciones pero la dirección deportiva está intentando traer refuerzos de nivel para la plantilla granota. Uno de los objetivos es Iván López, 'Ivi', jugador del Sevilla por el que los granotas están dispuestos a pagar cerca de un millón de euros de traspaso.

El futbolista pertenece al filial andaluz pero no quiere jugar en Segunda División. Berizzo le cierra las puertas del primer equipo, así que el club y el jugador tienen claro que va a salir vía traspaso. El Getafe, donde ya militó en categorías inferiores, y el Leganés también pretenden su fichaje, por lo que el Levante deberá adelantarse en la negociación para convencer al jugador. Los de Butarque avanzaron las negociaciones con el futbolista a principios de esta semana, lo que obliga a los azulgranas a acelerar.

Se trata de un extremo izquierdo con desborde y capacidad goleadora que también juega de segundo delantero. Su calidad no ha pasado desapercibida, ya que esta pasada temporada ha acabado como máximo goleador del Sevilla Atlético con 14 tantos, pese a no ser el delantero de referencia, en 35 partidos. Acaba de cumplir 23 años, por lo que sería una apuesta de presente y sobre todo de futuro, como ha hecho el club con Bardhi, por quien también ha pagado traspaso. Al igual que el macedonio, Ivi tampoco tiene experiencia en Primera División. Con la marcha de Rubén al Sporting, únicamente están Morales y Jason como jugadores de banda en la plantilla. Además, Ivi aportaría también un perfil en ataque que no tiene el equipo, con la figura de un segundo punta por detrás de Alegría.

Y si el ataque es una de las prioridades, también lo es la defensa. Después de más de dos meses, el final del culebrón de Rober Pier está muy próximo. El Levante y el Deportivo llevan días negociando y el acuerdo para que el central regrese a Orriols es inminente. Hace dos semanas, cuando las negociaciones estaban muy distantes, el jugador aseguraba en La Coruña que prefería quedarse en Riazor la próxima temporada, pero ayer cambió el discurso y admitió en Radio Galega que va a salir cedido. «El Levante tiene ese interés. Yo sabía que el Deportivo iba a fichar a alguien en defensa, estaba avisado y ahora somos demasiados para esa posición. En mi caso era uno de los que podía salir y decidimos entre todos que lo mejor para mí, para el club y para todos era salir», aseguró Rober Pier. El Levante firmará una opción de compra para adquirir al jugador.