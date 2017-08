Orriols vuelve a su sitio Muñiz da indicaciones a los jugadores durante un entrenamiento del Levante en Buñol. / J.RAMÍREZ/LUD El Ciutat estrena su atractiva fachada y el equipo busca ganar por primera vez en un partido inaugural, ante un Villarreal plagado de bajas El Levante arranca la Liga con ilusión por su nuevo proyecto y el objetivo de consolidarse definitivamente en Primera JOSÉ MOLINS Lunes, 21 agosto 2017, 01:20

valencia. El Levante vuelve a su sitio. De donde nunca debió irse. Después de un fugaz paso por Segunda División el equipo granota regresa con más ilusión que nunca a la máxima categoría. Así lo demuestran los más de 20.000 socios que ha alcanzado el club, en un récord histórico. Hay muchas ganas de fútbol en Orriols y hoy el Ciutat, con su fachada renovada con atractivas lonas, se viste de largo para acoger de nuevo a los mejores equipos del país. El Villarreal inaugurará una temporada en la que el club granota se marca como objetivo principal la permanencia pero no renuncia a cotas mayores en su reto de consolidarse.

El equipo mantiene su estructura con la batuta de Muñiz en el banquillo y los jugadores más utilizados la temporada pasada. Sólo se han ido los que eran prescindibles y además la plantilla se ha reforzado con futbolistas jóvenes que prometen buen fútbol, pese a que carecen de experiencia. En especial Enis Bardhi, el hombre sobre el que va a pivotar todo el juego ofensivo del conjunto azulgrana. Hace un mes el Levante y el Villarreal ya se vieron las caras en la pretemporada y el macedonio dejó su sello con un golazo y buenas jugadas, hasta el punto de marcharse ovacionado. Hoy debuta en la Liga, aunque durante la semana ha tenido problemas físicos, pero podrá estar sobre el césped.

No se le dan nada bien los inicios ligueros al Levante, que nunca ha ganado en Primera División y que hace tres temporadas ya perdió con los amarillos en la primera jornada, por lo que esta tarde es el momento de cambiar esa dinámica ante un Villarreal plagado de bajas importantes pero con el peligro de Bacca en la delantera. Sin duda supondrá la mayor amenaza para Raúl Fernández. El Zamora de la categoría de plata sabe que este año va a ser habitual recibir más goles que los de la liga anterior, pero por primera vez en su carrera el bilbaíno tiene la oportunidad de empezar una campaña como titular, asentado en la élite y la quiere aprovechar.

No está previsto que el técnico apueste en exceso por los nuevos fichajes en el once inicial, aunque el propio Bardhi y un delantero de entre Alegría y Boateng tienen el sitio asegurado, debido a la lesión de Roger. También albergan opciones Luna, que compite con Toño en el lateral e Ivi por la banda izquierda en lugar de Jason. Rober Pier está sancionado por su expulsión de la última jornada en Segunda, mientras que Doukouré y Lukic serán suplentes, ya que Lerma y Campaña por el momento tienen mucho peso en el esquema de Muñiz. Aunque el técnico dará esta mañana la lista de convocados para el encuentro. En el vestuario tienen claro que en el Ciutat deben conseguir gran parte de los puntos para la permanencia, y este inicio liguero, con cuatro partidos en casa en las primeras cinco jornadas, obliga al equipo a comenzar la temporada a tope para no dejarlos escapar y lamentarlo más tarde.

Por su parte, Fran Escribá tiene problemas para confeccionar la alineación debido a la cantidad de bajas que acumula el Villarreal. Siete ausencias, las de jugadores como Bruno Soriano, Sergio Asenjo, Bakambu, Castillejo o Mario Gaspar, todos ellos titulares habituales a lo largo de la temporada pasada. A estas bajas se suman la de Denis Cheryshev, que sigue fuera del equipo desde hace meses y la del joven lateral Adrián Marín. El entrenador valenciano también dará hoy la convocatoria, pero hará debutar a Carlos Bacca en la delantera y recupera a Jaume Costa en la banda izquierda. Un duelo regional con todos los alicientes y en el que habrá un gran ambiente en Orriols para dar la bienvenida a la decimosegunda campaña granota en Primera.