Pepe Pla se marcha decepcionado

Pepe Pla se marcha dolido del Levante. El valenciano, quien en su día vistió la camiseta azulgrana, entrenaba al Levante Femenino C, con el que se había proclamado campeón de la Liga Autonómica. El técnico anunció el final de su vinculación a través de las redes sociales: «Han decidido que no continúe en el club. Desde la tranquilidad por haber hecho las cosas de manera brillante, esto es la guinda a una gestión nefasta. Me produce una tristeza muy grande ver cómo secciones tan grandes de un club grande tengan que actuar así».