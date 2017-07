La planificacion de Tito, condicionada por Roger Roger se lamenta tras sufrir la lesión. / luz/jorge ramírez El club deberá fichar un '9' si hoy se confirma su grave lesiónEl valenciano se hará hoy pruebas, pero en la entidad se asume que tiene ligamentos rotos y la intención es operarlo cuanto antes M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Lunes, 24 julio 2017, 01:20

El Levante y Roger empiezan a digerir la grave lesión del delantero antes de que esta se confirme al 100%. Las primeras pruebas no invitaron al optimismo y todo lo que no sea un ligamento roto se considerará una buena noticia. Si no hay algún contratiempo de última hora, el futbolista se someterá hoy a un examen más exhaustivo en la articulación de su pierna izquierda, la que se dañó en el minuto 70 del partido amistoso del sábado ante el Almería.

Esa prueba ha de confirmar una rotura de ligamentos. Al menos eso es lo que se espera desde que el club emitió un comunicado admitiendo que el jugador sufre una «lesión de relevancia». Una vez haya un diagnóstico certero, el Levante tiene la intención de actuar rápido, para que los plazos de recuperación sean lo más cortos posible. Roger, por ello, pasará por el quirófano cuanto antes, según admitían ayer desde la entidad granota.

La baja de Roger, posiblemente hasta ya iniciado 2018, genera carencias en el ataque. Muñiz contaba con dos delanteros de características distintas, como el propio atacante de Torrent y el recién incorporado Álex Alegría. Ahora el futbolista cedido por el Betis es el único '9' puro que hay en la plantilla. Si antes existía la posibilidad de incorporar a un tercer punta, ahora se antoja como una condición sine qua non para afrontar con garantías la temporada.

Los gestos de apoyo a Roger se sucedieron desde que el sábado pro la tarde se supo de la lesión. «Un día menos para volver a desenfundar las pistolas», deslizó Héctor Rodas, uno de los que escribieron un mensaje en redes sociales. Antonio Luna, uno de los fichajes de este verano, también respaldó a su compañero en unas declaraciones difundidas en la web oficial del Levante: «Es una pena, lo peor de la pretemporada hasta ahora, pero forma parte del fútbol. Ahora que se recupere bien, que ya lo hizo cuando sufrió otra lesión. Queremos verlo pronto con nosotros».

Derbi ilusionante

Luna también se refirió al sorteo del calendario de Liga celebrado el viernes e hizo una lectura optimista de que el primer partido sea ante el Villarreal en Orriols. «Empezar con un derbi es ilusionante. Nos enfrentamos contra uno de los mejores equipos de España, esperemos que estemos a la altura».

Para ello se prepara el Levante de Muñiz, que ayer volvió al trabajo. «Se pasa mal, pero es necesario para luego afrontar la temporada con garantías. Cuando empiezas a jugar amistosos todo es más llevadero», admitió Luna. No tendrá que esperar mucho para el próximo, ya que el equipo granota se mide esta tarde al Cádiz.