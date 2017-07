La Premier deja un pellizco en Orriols Antonio Luna, entre Quico Catalán y Carmelo del Pozo, durante su presentación oficial. / jesús signes Antonio Luna aspira a convertir al conjunto granota en la revelación de Primera: «Debemos dar mucha guerra como ha hecho el Eibar» La venta de Iborra y Roque Mesa reportará beneficios al Levante por su formación ALBERTO MARTÍNEZ valencia. Miércoles, 5 julio 2017, 00:58

Las últimas pescas de la Premier League en el fútbol español dejarán, de rebote, un jugoso pellizco en Orriols. Y es que el Levante ya espera una compensación económica por la marcha de Vicente Iborra y Roque Mesa al Leicester y el Swansea, respectivamente. Ambos futbolistas pasaron por la factoría de Buñol, por lo que el club azulgrana tiene previsto recibir un porcentaje de los dos traspasos en concepto de derechos de formación.

En 2013, el Sevilla pagó seis millones de euros al Levante para hacerse con los servicios de Iborra. Ayer, la entidad hispalense cerró la venta del valenciano por casi 15 kilos. El de Moncada aterriza en la Premier League y defenderá la camiseta de un Leicester que hace un año conquistaba el título con Claudio Ranieri en el banquillo.

El mediocentro, a sus 29 años, ha ganado tres veces la Europa League con el conjunto andaluz. «Los trenes pasan y este era el momento de cogerlo», destacó Iborra, quien añadió que uno «ya va teniendo una edad» y que la oferta del Leicester era irrechazable.

Al mismo tiempo, Las Palmas confirmó ayer que había alcanzado un acuerdo con el Swansea para la venta de Roque Mesa por 12,5 millones de euros. Precisamente, el centrocampista canario coincidió con Iborra en la cantera granota. El Levante todavía no ha concretado la cantidad que deberá percibir por las dos operaciones, aunque podría acercarse a un millón de euros. El mecanismo de solidaridad de la FIFA reserva un porcentaje del valor de los traspasos a los clubes que han participado en su formación.

En principio, la operación de Iborra reportará más beneficios que la de Roque Mesa. Más allá de la superior cantidad desembolsada por el Leicester, el de Moncada recaló en la entidad granota en categoría cadete, mientras que el canario se incorporó al juvenil y debutó en el filial con 18 años. Dos temporadas después, se marchó al Huracán.

Unos beneficios que se sumarán a los percibidos por la venta de Víctor Camarasa al Betis, que pagará siete millones por el 80 por ciento de los derechos económicos del futbolista. El Levante también confía en hacer caja con la salida de Deyverson. La directiva está en conversaciones con diferentes clubes que pretenden fichar al ariete brasileño.

El presidente del Levante, Quico Catalán, lanzó ayer un aviso a navegantes. «Deyverson es un jugador que lógicamente está en el mercado y es un activo importante del club. Es verdad que hemos tenido planteamientos en pleno mercado y vamos a ver cómo evoluciona todo. Queremos hacer la mejor plantilla posible. Si hay alguna operación que puede encajar y satisfacer a todas las partes, la abordaremos. Si no, tenemos un gran delantero en la plantilla y es un activo muy bueno. Empezará la pretemporada con el resto de sus compañeros».

Sin embargo, el Levante ha concedido un permiso a Deyverson para que se incorpore al trabajo más tarde, concretamente el domingo. Mañana y el viernes, los futbolistas se someterán a las pruebas médicas en dos turnos. El sábado empezarán a entrenarse en Buñol.

Entre ellos, figurará Antonio Luna. El primer refuerzo granota para el retorno a Primera fue presentado oficialmente ayer. El lateral zurdo aspira a convertir al Levante en la revelación de la próxima temporada y pone como referencia al Eibar, el equipo en el que ha militado durante las dos últimas campañas.

«Debemos tomarlo como una obsesión, el dar mucha guerra como ha hecho el Eibar, un club humilde y familiar que ha puesto en problemas prácticamente a todos los equipos. Eso es algo que tenemos que transmitir a los demás equipos, que no vamos a regalar ningún partido y que podemos estar en la parte alta», afirmó Luna, quien estuvo cerca de comprometerse con el Sevilla.

«Tanto mi agente como yo fuimos claros desde el primer momento. Todo el mundo sabía que teníamos la ilusión de poder ir al Sevilla porque es mi casa y he estado 15 años de mi vida allí. Estuvimos bastante tiempo hablando con el Sevilla y esperando porque el club estaba en una situación delicada por el tema del entrenador y la dirección deportiva. Al final no se hizo y ahora estamos donde queremos estar. Me quiero centrar sólo en eso», añadió.

El Levante trabaja en nuevas incorporaciones. «Hay cinco o seis posiciones que se pueden mejorar, pero tampoco hay que traer jugadores sí o sí. Hay que traer jugadores que mejoren el nivel», indicó ayer el secretario técnico, Carmelo del Pozo.

Además, el club oficializó la renovación de Manu Viana hasta 2019. El centrocampista hará la pretemporada con el primer equipo tras dos años en el filial. Y hay cambios en el cuerpo técnico liderado por Muñiz. Moisés de Hoyo Lora, procedente del Sevilla, sustituirá a Juan José Rico como preparador físico.