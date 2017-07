Levante UD | Quico Catalán, 'obligado' a asistir a la asamblea Quico Catalán recibe el título de campeones de Segunda de manos de Juan Luis Larrea. / lud El Levante recoge los trofeos de Segunda y el del filial femenino«Yo seguiré realizando mis funciones y la justicia ya se pronunciará», afirma el presidente de la Federación Valenciana, presente ayer en la RFEF M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 27 julio 2017, 01:56

Quico Catalán estuvo presente en la histórica asamblea de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de ayer, la primera en 29 años sin que Ángel María Villar ostente la presidencia del organismo. La presencia del presidente del Levante en el salón Luis Aragonés fue, sin embargo, circunstancial. El dirigente acudió a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para recoger los trofeos conquistados por equipos granotas en la pasada temporada: el título de campeón de Segunda que dio el pasaporte a Primera al conjunto de Juan Ramón López Muñiz y el de campeonas de Segunda conseguido por el filial femenino. Recibió ambos premios de manos de Juan Luis Larrea, que sustituye a Villar al frente a la RFEF y que ayer tuvo su primer acto como tal.

De no haber figurado esta entrega de trofeos en el orden del día, Catalán no habría estado presente porque el Levante no figura entre los miembros electos de la asamblea en calidad de clubes adscritos a competiciones de carácter profesional. El dirigente granota, por ello, no se ve obligado a decidir ante la recomendación del presidente de la Liga, Javier Tebas, de no acudir a la asamblea de la RFEF.

En la misma situación se encuentra el Valencia, que tampoco es asambleísta. Por el contrario, el Villarreal sí debía tomar una decisión y ayer no estaba en Las Rozas. Los únicos presidentes de Primera que acudieron a la Ciudad del Fútbol fueron Enrique Cerezo, del Atlético, y Jokin Aperribay, de la Real Sociedad, quien no es asambleísta como representante de un club, pero tiene derecho a asistir al pertenecer a la junta directiva.

La amplia mayoría de presidentes, por tanto, secundaron la recomendación de Tebas. Algunos clubes, como el Espanyol y el Real Madrid, que debían recoger trofeos, optaron por enviar representantes a la Ciudad del Fútbol.

Vicente Muñoz forma parte de la asamblea de la Federación Española por su condición de presidente de una de las territoriales, en este caso de la Federación de la Comunitat Valenciana. Confirmó su asistencia a la asamblea de ayer y se mostró molesto cuando se le preguntó sobre si va a mantener la condición de asambleísta. «Yo seguiré realizando mis funciones y la justicia ya se pronunciará en su momento», deslizó en declaraciones realizadas a este periódico. Vicente Muñoz no quiso pronunciarse más sobre cualquier aspecto relacionado con la operación 'Soule'.