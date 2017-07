Una rampa de salida con siete implicados Muñiz y Saveljich hablan en un entrenamiento. / damián torres El Almería se interesa por Saveljich, mientras que el club puede rescindir a Traver y Juan Delgado, con ficha del primer equipo pero sin sitio El Levante trabaja para encontrar un destino a los jugadores con los que no cuenta, mientras sigue sin cerrar más fichajes JOSÉ MOLINS valencia. Lunes, 3 julio 2017, 00:08

En el proceso de adaptación de la plantilla tras el ascenso a Primera División ya se han dado varios cambios, pero el objetivo del Levante es que siete futbolistas más abandonen el club este verano para ser sustituidos por otros con más experiencia en la máxima categoría y que aporten una mayor competitividad. El caso de Deyverson es el más mediático, pero Muñiz no cuenta con Saveljich, Verza ni Rubén, así como con los jugadores que pasan a tener ficha del primer equipo, como Koke, Traver y Juan Delgado.

El club es consciente de que el único jugador por el que puede recibir un buen traspaso es el brasileño y que con los demás tendrá que optar por cesiones o negociar una desvinculación. El Almería se ha interesado en los últimos días por Saveljich y quiere obtener su cesión. El futbolista ya jugó en el equipo andaluz y no quiere continuar a las órdenes de Muñiz, con el que sabe que no va a disponer de minutos. El problema es que el equipo rojiblanco no podría pagar la totalidad de la ficha del defensa.

También varios equipos de Segunda están detrás de Rubén y Verza. Al de Xàtiva le queda una temporada de contrato pero el club no quiere dejarlo escapar gratis, y mucho menos pagando por su rescisión, por lo que pretende obtener al menos un pequeño traspaso por el canterano, que en la segunda vuelta de la pasada campaña acabó con ciertas tiranteces con el técnico al dejarlo fuera de la convocatoria en muchas ocasiones. Por sus condiciones y su situación probablemente será uno de los jugadores con más mercado de los que no tienen sitio en el Levante, pero falta que eso se plasme en una oferta. Y en cuanto a Verza, su contrato se presenta como un problema. Le quedan dos temporadas más y percibe una alta ficha, lo que complica que en la categoría de plata puedan asumir su salario. La vía más realista para que la entidad granota pueda prescindir del de Orihuela sería mediante una cesión. Aunque de todos es el futbolista que menos preocupa que pueda quedarse finalmente en la plantilla si no se le encuentra una salida.

En este momento ya son siete los jugadores que han abandonado el Levante. El traspaso de Camarasa, la marcha de Natxo Insa y el adiós tras acabar su contrato de Casadesús, Abraham, Montañés, Juan Muñoz y Rober Pier (aunque por el central se sigue negociando su vuelta con el Deportivo) suponen la mitad de una nutrida operación salida prevista para este verano, de la que falta ahora el resto.

Y además de todos ellos, hay tres nombres más que tampoco van a estar la próxima temporada en la plantilla azulgrana. Los canteranos Koke, Traver y Juan Delgado tendrán ficha del primer equipo. Con el portero el club cuenta plenamente, pero en clave de futuro. A sus 21 años, en Orriols se considera que tiene un gran potencial y para ello esta pasada semana se le renovó para tres temporadas. Pero Tito busca un portero con experiencia en Primera y por tanto Koke se irá cedido a un equipo de Segunda o bien de Segunda B para disponer de minutos.

Traver ya tuvo que volver a la fuerza al filial el último día de agosto del año pasado y en enero se marchó cedido al Logroñés, mientras que el delantero Juan Delgado regresa tras jugar a préstamo en el Hércules. A ninguno de los dos le espera un panorama claro en el Levante y ambos apuntan a ser rescindidos para obtener la carta de libertad. El descenso del filial a Tercera provoca que otros jugadores como Pepelu, la joya de la cantera y que aún tiene ficha del segundo equipo, creen una incógnita al club. Si se queda, en esa categoría no crecerá como debe hacerlo en un momento clave de su carrera, por lo que puede salir cedido.