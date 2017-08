Róber: “Hubo momentos en que no tenía ni idea de qué iba a pasar conmigo” Arranca la segunda etapa de Róber Pier como granota. El director deportivo del Levante, Tito, busca un central “con jerarquía” para completar la defensa ALBERTO MARTÍNEZ Valencia Miércoles, 9 agosto 2017, 14:20

Ya ha arrancado la segunda etapa de Róber Pier como granota. Después de dos meses de incertidumbre, el central gallego, propiedad del Deportivo, vuelve al Levante como cedido. Esta mañana, en su presentación oficial, se ha mostrado ilusionado por afrontar el reto de la permanencia. “Estoy muy feliz de estar aquí. Ha sido una pretemporada un poco diferente, pero estoy contento por estar aquí y por haber arreglado las negociaciones. Ahora tengo que empezar a ayudar al equipo”, ha afirmado el defensa.

Las conversaciones entre el Levante y el Deportivo para prolongar otro año la cesión se enquistaron demasiado. Peligró su regreso a Orriols. “Hubo momentos en que no tenía ni idea de qué iba a poder pasar conmigo. Y me llegué a plantear el tener que quedarme allí -en el Deportivo-, pero al final se dio la situación para volver y estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy cómodo”, ha admitido Róber, quien se siente arropado.

“La temporada pasada tuve un buen año, conozco a los directivos, los técnicos y entiendo la dinámica de grupo. Es un paso que ya no tengo que dar y eso es beneficioso para mí”, ha señalado el zaguero, quien ya ha demostrado su polivalencia: “No tengo ningún problema donde me pongan. Mi posición natural es la de central, pero el año pasado jugué en los dos laterales y en el centro del campo”.

El Levante peleó hasta el final por incluir una opción de compra en el contrato, pero no pudo ser. Finalmente, el club azulgrana se reserva un derecho de tanteo en caso de que el Deportivo pretenda traspasar el futbolista. “Hemos intentado tener alguna opción y hemos conseguido tener una. No depende sólo de nosotros, pero intentaremos poder estar aquí en caso de que queramos seguir contando con Róber”, ha comentado el director deportivo granota, Tito.

El club debe completar con otro hombre el eje de la zaga. “Buscamos un perfil top, un jugador con jerarquía. Nos gusta que sean centrales rápidos, pero hay centrales con jerarquía que utilizan la inteligencia”, ha concluido Tito.