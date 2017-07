Rober Pier prefiere quedarse en el Deportivo y el Levante busca centrales Rober Pier, en la ciudad deportiva del Deportivo. / César Quián/la voz de galicia Con Saveljich cerca de salir cedido, el club deberá fichar dos defensas, mientras que se interesa por la cesión de Tomás Pina del Brujas JOSÉ MOLINS VALENCIA. Viernes, 21 julio 2017, 01:19

El tira y afloja por Rober Pier está próximo a llegar a su fin. Después de tres meses de intentos por parte del Levante para que el central siga otra temporada más cedido en Orriols, ahora ha sido el propio futbolista el que ha manifestado su deseo de quedarse en el Deportivo. En el club granota están hartos de la indefinición que ha mostrado en todo este tiempo la entidad gallega sobre las intenciones con el joven defensa y las posturas están lejanas. Así pues, los azulgranas buscan centrales en el mercado como alternativas.

El director deportivo, Tito Blanco, ya dio un ultimátum a los coruñeses al poner un día tope para esperar al futbolista, pero las intenciones del jugador pueden precipitar que se le descarte. Pepe Mel, entrenador del Deportivo, cuenta con el futbolista para la próxima temporada y solamente un cambio de opinión en estos días del técnico daría opciones al Levante. El jugador dejó clara su postura ayer en declaraciones a La Voz de Galicia: «Me siento muy halagado por el interés que ha mostrado el Levante y por todo lo que viví allí. Pero ahora tengo que pensar en que estoy aquí y en que quiero jugar... aquí».

Tras la marcha de Insua, el Deportivo no se plantea la salida de Rober Pier mientras no fichen a otro central. «El club está muy pendiente de mi situación, también en contacto con el Levante. Ahora mismo lo que se me transmite es que trabaje muy duro para quedarme. Y es lo que hago. Hay que esperar un poquito más y ya decidirán. Hace dos años estaba para completar plantilla, ayudar, pero no era uno más. Ahora el resto sí me valora como uno más», expresó el defensa.

El Levante ya preguntó hace más de un mes por Chico Flores y Mikel González, centrales que se encuentran sin equipo y aún no han firmado con nadie, pero los granotas han aparcado ambas opciones. Con Saveljich cerca de marcharse cedido, el club necesita reforzarse con dos centrales.

Mientras tanto, Tito se ha interesado por la cesión de Tomás Pina, mediocentro defensivo que puede salir del Brujas por la falta de minutos y que encajaría deportiva y económicamente, aunque por el momento el Levante no ha hecho oferta ni al Brujas ni al jugador.