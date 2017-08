Samu García rescinde con el Rubin y negocia su fichaje libre con el Levante Samu García, en un entrenamiento en Rusia. / rubin kazán El malagueño vuela a España desde Rusia, el acuerdo con el club granota es casi total y hoy está previsto que se cierre el acuerdo J. MOLINS Lunes, 21 agosto 2017, 01:03

valencia. Después de permanecer todo el verano intentando su fichaje, el Levante está a punto de firmar a Samu García, que ya se encuentra en España tras volar desde Rusia para cerrar el acuerdo con el club granota. Hoy está previsto que se confirme la operación, aunque hasta mañana el club no pretende hacer oficial la incorporación del futbolista, para no desviar la atención del partido de esta tarde.

El futbolista logró por fin rescindir su contrato con el Rubin Kazán, con el que le quedaban dos años, y obtiene la carta de libertad para firmar gratis con el conjunto granota. Esa era la única opción que aceptaba el Levante, ya que habían otros escenarios como una cesión o un traspaso, que se descartaba al exigir el club ruso dos millones. Uno de los últimos flecos que quedan para cerrar por completo el acuerdo es el número de temporadas que firmará el andaluz con la entidad levantinista.

El propio jugador, que no quería seguir en la liga rusa, ya que no contaba para el entrenador, anunció ayer en sus redes sociales que volaba hacia España junto a su pareja. El malagueño se había marcado como objetivo regresar a la liga española para recuperar su mejor fútbol, tras varios años lejos de su nivel. El Leganés y el mismo Málaga se habían interesado en su fichaje, pero la propuesta del Levante es la que más ha convencido al futbolista. No obstante, por las ingratas experiencias vividas este verano con Larsson y Krohn Delhi, el club valenciano no quiere dar por hecho el acuerdo hasta que no se firme el contrato.

Samu García llegará para reforzar la banda derecha del ataque, donde sólo Jason se encontraba hasta ahora en la plantilla para esa posición específica. Aunque el malagueño es polivalente y también puede actuar en la izquierda o como mediapunta. Tiene experiencia en la Liga, una característica importante a sus 27 años, ya que la mayoría de fichajes que han recalado este verano en Orriols carecen de ella.

Tras triunfar en el Málaga, donde surgió de la cantera, fue traspasado al Villarreal por ocho millones de euros en 2015 y tras no cumplir las expectativas, se marchó con Javi Gracia al Rubin Kazán el año pasado a cambio de cinco millones. Pero tras la marcha del técnico español, su presencia en los onces del equipo ruso decayó y el pasado enero llegó cedido al Leganés, donde intervino en once partidos pero no se hizo con la titularidad. En total, acumula 86 partidos de Liga en España.

Tras esta incorporación, el club se centra ahora en el delantero y el central, sin descartar otro portero. Adrián Ramos es la prioridad para el ataque y esta semana debe cerrarse la negociación. Ayer el futbolista fue el descarte en la convocatoria del Granada una hora y media antes del partido, una situación que deja claro que se marchará. El Levante pelea por su cesión, aunque el Granada pide dinero como compensación.