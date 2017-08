Samu también se reinicia Tito saluda a Samu García durante la presentación del futbolista. / efe/manuel bruque «He entrenado sólo en mi anterior club y no tengo la misma carga de trabajo que mis compañeros», avisa tras su primera sesión en Buñol El malagueño firma con el Levante tres cursos y otro opcional M. RODRÍGUEZ VALENCIA. Viernes, 25 agosto 2017, 02:49

Samu García ha apretado el botón del reset. La vía de escape cuando el ordenador no funciona. Su computadora estaba bloqueada. Emergió en 2014 como una perla del nuevo Málaga, el del jeque que ha cerrado el puño. En temporada y media, los 'Samus' se convirtieron en una pieza codiciada que se acabó llevando el Villarreal. Pagó cerca de 16 millones por el pack. Mientras Castillejo sigue de amarillo, Samu García no acabó de cuajar. Tras una temporada, cambió el Mediterráneo por el frío de Rusia, pero en el Rubin Kazán, que pagó cuatro millones por él, no logró encauzar su carrera. Estuvo cedido la segunda vuelta en el Leganés, donde tampoco fue el futbolista de sus orígenes. «Quería acabar bien con mi anterior club», afirmó ayer en su presentación. Ha firmado con el Levante para tres temporadas más otra opcional. Como el club granota, quiere empezar de cero en la Liga, de donde no debió irse.

El futbolista se ejercitó ayer por primera vez a las órdenes de Muñiz. No quiere presión. «Me he ejercitado solo en mi anterior club y no tengo la misma carga de trabajo que el resto de mis compañeros. Que debute no depende de mí, sino del míster, si me ve en buen nivel físico», avisó Samu García.

El extremo malagueño viene a dar electricidad a la banda derecha, la que ya pone Morales por el otro flanco, como se vio el lunes ante el Villarreal. «Yo quiero aportar mi granito de arena para conseguir que el Levante consiga la permanencia», señaló Samu García. «Tenía propuestas de otros equipos, pero vengo por la confianza que han puesto en mí y porque es un club con mucha historia», indicó el futbolista.

Durante el acto de presentación también habló el director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', quien constató que se va a seguir trabajando para reforzar la plantilla hasta que ya dentro de menos de una semana se cierre el mercado. «Van a suceder muchísimas cosas. Hemos completado una plantilla bastante competitiva y creo que estamos contentos con las incorporaciones», indicó.

Tito rechazó hablar de nombres propios alegando que eso puede ser perjudicial para las negociaciones. Mientras tanto, el equipo volvió a ejercitarse a las órdenes de Muñiz, quien no se desvió un centímetro de su discurso de ir partido a partido. «Ahora estamos centrados en el Dépor, que tiene una buena plantilla. Los tres puntos que tenemos ya no nos los van a quitar y queremos seguir sumando, si puede ser de tres en tres, mejor», argumentó el entrenador granota.