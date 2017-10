Sobrecarga en la enfermería Samu García, en una acción del partido ante el Alavés. / manuel molines «Son situaciones que se dan en la temporada. No hay que entrar en pánico», avisa Muñiz, que quita hierro a las últimas lesiones Ivi y Samu se suman a la lista de jugadores con problemas musculares y ya son cinco ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 1 octubre 2017, 00:52

Los problemas musculares se le acumulan a Juan Ramón López Muñiz. Ayer se unieron dos a una lista que ya está compuesta por cinco futbolistas. Sin embargo, el entrenador del Levante confía en que los nuevos inquilinos de la enfermería salgan enseguida. Ivi se cayó finalmente de la convocatoria para el partido contra el Alavés, mientras que Samu García, su relevo en el once inicial, sólo duró 13 minutos sobre el césped. Tras el pitido final, el técnico pronosticó que las dolencias de ambos jugadores no supondrán un gran contratiempo.

En el vestuario del Levante ya hay hasta cinco hombres con problemas musculares. Ivi y Samu se suman a Iván López, Jefferson Lerma y Jason. Sin embargo, Muñiz evita preocuparse por esta circunstancia y descarta que se esté relacionado con alguna deficiencia en la preparación física del equipo. Es más, el entrenador azulgrana no ha recurrido a las rotaciones durante las últimas jornadas pese a la concentración de partidos.

«Si miras los demás equipos, a ellos les pasa exactamente lo mismo. El fútbol tiene una exigencia y un esfuerzo importante, aunque me gusta mirar. La lesión de Ivi es muy leve. Es más bien para evitar el riesgo de lo que puede ocurrir. No vale la pena arriesgar. Y sobre lo de Samu, el doctor me dice que no le ha encontrado nada en la primera revisión y hay que profundizar un poco más. Son situaciones que se dan en la temporada y las estamos sufriendo ahora. No es una cosa por la que haya que entrar en pánico. Hay que recuperarlos y para eso está el parón, que nos va a venir de lujo», asegura Muñiz. El Levante no volverá a competir hasta el 13 de octubre, cuando visitará al Espanyol.

Ivi padece molestias en el aductor y estuvo entre algodones, pero no se recuperó a tiempo para el partido de ayer. Samu García, por su parte, sufre una dolencia en los isquiotibiales de su pierna izquierda. En las próximas horas se someterá a más pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión, aunque todo apunta a que será leve.

En principio, ambos futbolistas se encontrarán en condiciones de jugar contra el Espanyol. Iván López y Lerma, quienes arrastran roturas fibrilares desde mediados de septiembre, tratarán de apurar los plazos de recuperación para estar listos en las próxima jornada.

Muñiz no podrá contar con Jason. El pasado 21 de septiembre, ante la Real Sociedad, el gallego hizo un mal gesto que le provocó una doble rotura fibrilar en el bíceps del muslo derecho. Permanecerá dos meses de baja. Por su parte, Roger sigue recuperándose de la grave lesión de rodillo que sufrió en verano.

Goles de exvalencianistas

Los problemas se le amontonaron ayer al Levante. A raíz de las lesiones de Ivi y Samu, Muñiz sólo dispuso de un extremo: Morales. El Alavés sí tuvo frescura en ataque. Precisamente, marcaron dos exvalencianistas como Munir y Medrán.