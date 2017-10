Sólo Rober Pier se revaloriza Rober Pier Los cedidos no triunfan en el Levante pero sí lo hacen los que salieron en veranoAlegría ha perdido su sitio aunque tampoco Nano lo aprovecha, mientras que Rubén, Saveljich y Verza son fijos en sus equipos JOSÉ MOLINS VALENCIA. Lunes, 16 octubre 2017, 01:08

En el mercado de fichajes del pasado verano el Levante se gastó más dinero que nunca, al pagar traspasos por futbolistas como Boateng, Bardhi o Ivi. Pero también resultó especialmente prolífico en las cesiones. Tanto de entrada como de salida. Hasta diez movimientos del primer equipo se produjeron con esta fórmula del préstamo por un año. Y el balance es que los que se han marchado a otros clubes están dando un rendimiento superior a los cedidos que militan en la plantilla granota.

Sólo Rober Pier se está revalorizando, aunque ninguno de los cinco futbolistas que llegaron de otros equipos ha logrado convertirse en imprescindible para Muñiz. Álex Alegría había sido titular en las siete primeras jornadas, pero ante el Espanyol no disputó un solo minuto, y su rendimiento ofensivo preocupa mucho, al igual que el de Nano y Boateng, ya que es la única delantera de la Liga que no ha marcado todavía. El técnico confió el pasado viernes en Cornellà en el canario por delante del cacereño, pero tampoco aprovechó su oportunidad, con una gris actuación. Una circunstancia que deja en duda por quién se decantará el entrenador la próxima jornada contra el Getafe, pero lo cierto es que en el club ya están encendidas las alarmas por el bajo rendimiento de sus delanteros.

El único jugador que está cedido y que, pese a no ser indiscutible, sí tiene mucho peso para Muñiz es Rober Pier. Su polivalencia le ha permitido cubrir la baja de Lerma y ha jugado siempre que ha estado disponible, aunque fuera saliendo desde el banquillo, después de perderse las dos primeras jornadas por sanción y por la cláusula del Deportivo, que impidió por contrato que se enfrentase a ellos. El gallego cuenta con la ventaja de que ya estuvo la temporada pasada en la plantilla, aunque la recuperación de Lerma le ha devuelto a la suplencia.

Y los dos cedidos que aún no han debutado son Lukic y Cabaco, que además están siendo habituales descartes técnicos del asturiano en las convocatorias. Lo lógico es que jueguen sus primeros minutos dentro de diez días en la Copa contra el Girona, donde Muñiz echará mano de los menos habituales, pero hasta ahora el entrenador no les ha dado opción, ya que Chema y Postigo no se han perdido un partido, lo que cierra las puertas al uruguayo, y tampoco Campaña, quien deja sin sitio al jugador del Torino.

Las cosas sin embargo mejoran con los granotas que tuvieron que emigrar esta temporada para revalorizarse en otros equipos y regresar con fuerza en 2018. Los más destacados están siendo Rubén García y Esteban Saveljich, ambos imprescindibles en el Sporting y el Albacete, respectivamente, en Segunda División. Los dos han sido titulares en los diez partidos ligueros y están recuperando su mejor versión, que no se vio en Orriols, especialmente en el caso del argentino. El de Xàtiva incluso ha marcado dos goles con el equipo gijonés.

Por su parte Verza, que marcó un gol ayer, es una pieza básica en el once del Almería, y Espinosa también ha visto puerta, por lo que tras varios altibajos empieza a adaptarse al sistema de Oltra en el Granada. Sin embargo, el portero Koke no está teniendo protagonismo en el Alcoyano, de Segunda B, donde ayer de nuevo fue suplente.

