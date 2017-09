Los tapados del Ciutat Bardhi y Guedes pueden ser las sorpresas para mañana Muñiz y Marcelino esconden sus cartas en la comparecencia de prensa conjunta y se guardan un as en la manga para el partido ALBERTO MORENO VALENCIA. Viernes, 15 septiembre 2017, 00:25

Los técnicos de ambos conjuntos se conocen más allá de lo deportivo. Muñiz y Marcelino son amigos y se criaron juntos en la cantera de Mareo. Pero como se suele decir, cuando empiece a rodar la pelota cada uno mirará por sus intereses. Por ello, en la comparecencia de ayer ninguno quiso mostrarle sus cartas al otro. Los ases del derbi pueden ser Enis Bardhi y Gonçalo Guedes.

Bardhi se quedó fuera de la convocatoria para el partido del pasado fin de semana en el Bernabéu por los partidos con Macedonia en las jornadas de selecciones. «Es un futbolista que ya está en condiciones, esta semana está mucho más recuperado. Puede ser de la partido igual que el resto del equipo. De aquí hasta el sábado pueden pasar muchas cosas», explicó Muñiz dejando la puerta abierta a la titularidad del mediapunta. El jugador ha maravillado a la afición granota desde su llegada y ha demostrado que no es sólo un buen lanzador de faltas directas. Una faceta que no escapa al análisis de Marcelino. «Es joven, con un gran nivel técnico y tiene un grandísimo balón parado. No haremos faltas cerca de nuestra área para no dejarle exponer su juego de balón. Hay equipos que tienen figuras muy estelares por encima del resto, pero nuestros equipos han demostrado que su fuerte es el colectivo», destacó el asturiano.

Guedes, que ya disputó unos buenos minutos en su debut ante el Atlético, puede ser la variante perfecta en ataque. «Son dos futbolistas (él y Pereira) que pueden jugar en ambas bandas, con características algunas de ellas muy similares. Iremos valorando cómo están disponibles, la adaptación será progresiva», dijo Marcelino.

Por otra parte, Gabriel Paulista seguirá siendo duda en el Valencia hasta última hora. «Mañana (por hoy) decidiremos, pero es semana de tres partidos y tomaremos los mínimos riesgos posibles», explicó el entrenador blanquinegro.