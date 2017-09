El técnico azulgrana pide paciencia con Boateng y Nano

valencia. Los delanteros del Levante todavía no han marcado, pero Muñiz evita preocuparse. «Si el equipo tiene ocasiones y hace gol, no inquieta. La función del gol, si la aportan varios jugadores, mucho mejor. Es muy difícil, salvo en los equipos grandes, que el gol lo traiga sólo un jugador. No podemos depender de un solo jugador. Es normal en 12 equipos de la categoría que los otros jugadores estén haciendo gol», afirmó ayer el entrenador del Levante.

Los otros arietes de la plantilla son Boateng y Nano, aunque Muñiz maneja las alternativas de Ivi y Samu García. El ghanés, al igual que Doukouré, sigue en proceso de integración: «Vienen de otra liga, otro ritmo de juego, otros planteamientos tácticos, otro idioma... No es fácil adaptarse. Hay que tener paciencia y que, cuando estén preparados, empiecen a competir. Están haciendo horas extra, tienen profesores... Es cuestión de tiempo».

Nano todavía debe adquirir una forma física óptima: «Poco a poco iremos viéndolo. Ahora es difícil que aguante los 90 minutos. Cuando veamos que está preparado para jugar esos minutos, participará sin ningún problema. Tiene unas características buenas y nos puede ayudar en determinados momentos».