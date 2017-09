Toño García: «El año en Segunda nos ha venido bien para saber dónde queremos estar» Toño García, en la ciudad deportiva del Levante Unión Deportiva en Buñol. / damián torres El jugador del Levante atraviesa el mejor momento de su carrera y está convencido de que se logrará la salvación al final de la campaña JOSÉ MOLINS VALENCIA. Lunes, 4 septiembre 2017, 00:07

Se ha convertido en un peso pesado ya en el vestuario por su veteranía en el Levante y además Toño García se encuentra en el mejor momento de su carrera.

-Este inicio de Liga parece una continuación del año pasado, no han notado el cambio de categoría.

-Sí, la verdad es que la base del equipo es prácticamente la misma y exceptuando algún jugador, el resto éramos los mismos, es algo que llevamos ganado respecto a otros equipos que empiezan su proyecto, eso lo tenemos avanzado y los resultados han sido buenos.

-¿Se encuentra en el mejor momento de su carrera?

-He trabajado mucho para conseguir estar al nivel. El verano pasado fue extraño por el descenso del equipo, porque no tenía asegurada al cien por cien la continuidad y creo que eso te despista un poco. Pero este ha sido un verano muy tranquilo, he trabajado mucho.

-¿La llegada de Luna le ha motivado más?

-Es un gran jugador y el club ha apostado muy fuerte por traer a Antonio, lleva varios años rindiendo a un gran nivel. He intentado empezar la temporada como siempre, pero una competencia alta es bueno tanto para mí como para él.

-Ha mejorado defensivamente, ¿le ha insistido en eso Muñiz?

-Las características del entrenador y del equipo sabemos cuáles son, hay que estar juntos, ayudarse y eso permite que yo que tengo unas características más ofensivas pueda trabajar mejor en defensa, es cierto que he mejorado en ese aspecto. Pero también tengo que explotar mi vertiente ofensiva, me gusta ser protagonista en el juego con el balón.

-El bloque está hecho, pero han llegado 12 fichajes, ¿va a costar que el equipo funcione?

-En el fútbol hay que saber adaptarse rápido a la dinámica de entrenamientos, lo cogerán enseguida.

-¿El día del ascenso usted hubiera dicho que el club iba a cambiar a 12 jugadores?

-Cuando asciendes a Primera necesitas reforzarte. No sé si tantos, pero nos podíamos imaginar que se iban a hacer bastantes fichajes. Tengo confianza plena en el club.

-¿Han llegado ofertas este verano por usted?

-Que yo sepa no, sí que pueden haber habido intereses después de un año bueno como el ascenso. Pero tenía claro que iba a continuar, estoy en mi ciudad y el club apostó por mí.

-¿Le ha venido bien al Levante un año en Segunda para regenerarse?

-Fue un año complicado, no teníamos claro en qué rumbo íbamos y eso me afectó. El descenso fue traumático y te hace replantearte cosas a nosotros y al club. Nos ha venido bien a todos estar en Segunda para darnos cuenta de lo que queremos, de dónde queremos estar y el club ha dado un paso para atrás para avanzar mucho.

-¿Ve plantilla y potencial para no pasar apuros?

-La competición nos lo irá diciendo, pero lo que hemos visto hasta ahora nos hace ser optimistas. No sé si pensar en no pasar apuros, porque es una Liga muy complicada, pero con el trabajo de todos podemos hacer grandes cosas. No sé si salvarnos antes o después pero sí vamos a hacer un buen año.

-Son un equipo atractivo de ver.

-Sí, es nuestra seña de identidad. Hay momentos que hay que estar más cerrados, pero estamos desplegando un buen fútbol, jugamos con verticalidad, tenemos gente rápida y con calidad. Podemos estar contentos hasta ahora.

-¿Había visto un golpeo como el de Bardhi?

-Había visto a gente que golpeaba muy bien, pero con ese nivel de acierto muy pocos. Ha hecho varios goles, hay que disfrutarlo. Tiene la medida muy bien cogida desde cualquier parte.

-La semana que viene al Bernabéu, un estadio en el que todos quieren jugar, y más al venir de Segunda.

-Es un estadio brutal, es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Debemos hacer nuestro juego y confiar en nuestro trabajo, podemos dar guerra allí. No sé si será mejor o peor que empataran ante el Valencia, iremos a competir.

-¿Qué le parecen los dos últimos fichajes, Nano y Cabaco?

-Al central no lo conozco, viene de una liga extranjera. A Nano sí porque está en España, no van a tener problemas en adaptarse.