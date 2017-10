«Hay que volver al camino de antes; éste no nos lleva a ningún sitio» Catalán y Muñiz, ayer. / molines «La derrota ante el Betis nos ha pesado, pero tenemos que corregirlo porque no podemos tener ansiedad en la jornada 7», dice el técnico López Muñiz Entrenador del Levante ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 1 octubre 2017, 00:52

valencia. Muñiz se mostró tajante, pero sin encender ninguna luz de alarma. No hay motivos para ello. El técnico del Levante lamentó la actuación de los futbolistas tanto a nivel defensivo como ofensivo. El equipo estuvo muy lejos del de las cinco primeras jornadas.

«Sabíamos cómo iba ser la estructura del rival y no hemos estado afortunados. Hemos llegado con muy poca claridad y ocasiones. El Alavés se puso por delante y tuvo ocasiones para hacerlo mucho antes. A partir de ahí, prisas, ansiedad y nerviosismo. Tenemos que corregirlo. Tenemos que volver al camino que habíamos marcado en un principio porque este camino no nos lleva a ningún sitio. No hay que agachar la cabeza. Nadie nos había dicho que iba a ser fácil. Cuando bajas un poco el nivel, el equipo se desorganiza y te ganan», advirtió Muñiz, quien considera que el 0-4 sufrido contra el Betis pasó factura.

«La derrota del otro día nos ha pesado y hemos entrado con la ansiedad que te da esa situación. Tenemos que corregirlo porque no podemos tener ansiedad en la jornada 7. Parecía que estábamos en la jornada 35. Tenemos que reciclar y volver a empezar. Esta semana de descanso espero que nos sirva para ir a la tranquilidad y la normalidad. Llevamos nueve puntos y estamos mejor que muchos equipos», señaló.

Los arietes siguen sin marcar. «Es muy temprano para valorar situaciones. Por muchos delanteros que hubiera, tampoco teníamos el balón ahí para marcar. Al delantero hay que alimentarlo. Es una situación que hay que ajustar. Nos costó llegar al área contraria. Tuvimos defectos y errores que hay que corregir», explicó Muñiz, consciente de las lagunas defensivas en los balones colgados: «Tenemos que mejorar en las marcas, sobre todo más concentración y endurecer esas situaciones. Hay que tener especial atención».

De Biasi regresó a Orriols: «El Levante no ha tenido suerte, pero es un rival peligroso. Hemos hecho bien defendiendo con un grupo muy compacto e intentado salir al contragolpe. Hemos ganado mereciéndolo», afirmó el técnico del Alavés.