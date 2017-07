Levante UD | La vuelta al trabajo de Deyverson se retrasa a mañana

Estaba previsto que Deyverson se incorporase hoy a los entrenamientos del Levante UD, pero finalmente habrá que esperar a mañana. El delantero brasileño planea llegar a lo largo del día a Valencia, pero queda descartado que pueda ejercitarse porque el equipo tendrá descanso esta tarde.

De esta forma, si no surge ningún contratiempo, Deyverson se unirá a sus compañeros mañana en la ciudad deportiva de Buñol. Hoy la plantilla granota no va a realizar doble sesión de trabajo. Los futbolistas sólo se han entrenado por la mañana. El delantero brasileño tenía permiso del club para regresar de las vacaciones más tarde y, en principio, hoy iba a volver al trabajo. El atacante se encuentra en la parrilla de salida del Levante, aunque todavía no ha llegado una oferta satisfactoria para el club.